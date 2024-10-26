В Уфе продолжаются зверские убийства кошек

В Башкирии продолжаются зверские убийства кошек. В прошедший четверг жители уфимской Черниковки обнаружили труп кота — местного любимца. Пушистого жильцы двора по улице Черниковской знали давно, в том числе пожилая женщина, которая подкармливала котика.
Тело животное обнаружили рано утром между домами по улице Черниковской 3/1 и 5/1. Как в случае с предыдущими погибшими котами — Васей, Яшей и Алисой, у этого также был вспорот живот.
Ранее мы уже рассказывали о жестоких убийствах, которые начались в середине сентября и продолжаются до сих пор. От руки убийцы погибли уже несколько кошек в Черниковке и Октябрьском районе. Каким-то образом, живодер не попал ни на одну камеру видеонаблюдения. Волонтеры просят сотрудников полиции разыскать злодея, чтобы он понес заслуженное наказание. По их словам, в правоохранительные органы было написано несколько заявлений по каждому случаю.
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