В Уфе продолжаются зверские убийства кошек

Ранее мы уже рассказывали о жестоких убийствах, которые начались в середине сентября и продолжаются до сих пор. От руки убийцы погибли уже несколько кошек в Черниковке и Октябрьском районе. Каким-то образом, живодер не попал ни на одну камеру видеонаблюдения. Волонтеры просят сотрудников полиции разыскать злодея, чтобы он понес заслуженное наказание. По их словам, в правоохранительные органы было написано несколько заявлений по каждому случаю.