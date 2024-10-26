С новым сроком: как заключенным удалось сбежать из липецкой колонии

Пятерых заключенных, сбежавших из колонии в Липецкой области, задержали сотрудники правоохранительных органов. Шестеро уроженцев Средней Азии вечером 25 октября смогли выбраться через подкоп. Возбуждено уголовное дело о халатности. Троих задержали на территории Тамбовской области, еще двоих — в Липецкой. Поиски оставшихся продолжаются, на территории колонии проводят проверку. Побег, как полагают эксперты, мог планироваться долгое время, поскольку такой масштабный подкоп требует больших ресурсов. После инцидента в штате колонии произойдут изменения, поскольку сотрудники не заметили происходящего и допустили побег, считают юристы.
Как сбежали шестеро заключенных
Шесть осужденных сбежали 25 октября из исправительной колонии № 2 в Липецкой области. Утром 26 октября сотрудники обнаружили лаз, ведущий за ограждение, началась проверка и в ИК не досчитались шестерых преступников, сообщили в УФСИН России по региону. Для поиска сбежавших заключенных правоохранители установили временные разыскные посты и разослали ориентировочные данные на сбежавших осужденных.
Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии. Это Дилшол А., Турган А., Парвозбек Т., Бахтиер Ж., Хуршиндбек Г., Даврон Д. Трое из мужчин, по предварительным данным, граждане Узбекистана. Двое заключенных отбывали наказание за производство и распространение наркотиков, остальные — за изнасилование и разбой.
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщили в Следственном комитете. Побег, как отметили в ведомстве, стал возможным из-за того, что сотрудники колонии исполняли свои обязанности «ненадлежащим образом».
Двоих преступников удалось задержать на территории Тамбовской области. По данным МВД, полицейские обнаружили мужчин без документов в селе Петровка.
«Они были доставлены в территориальное отделение полиции. Выяснилось, что это осужденные, ранее сбежавшие из исправительной колонии в Липецкой области. В настоящее время решается вопрос об их передаче инициатору розыска», — написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
По данным источника «Известий», сотрудники правоохранительных органов обнаружили четверых беглецов, но двоим удалось сбежать.
Четверо мужчин в спортивной форме прятались около энергосети на улице, их выдали тюремные кепки, которые они не успели снять, рассказал «Известиям» житель села Петровское Расим Мустафаев.
— Зашел к тете подстричься, увидел толпу и начал снимать происходящее, — сказал он. В результате мужчина запечатлел сбежавших преступников. Позднее стало известно, что еще одного беглеца удалось задержать также в Тамбовской области. «Злоумышленник скрывался в частном секторе села Петровское, он доставлен в территориальный отдел полиции», — написала Ирина Волк.
Еще двоих обнаружили сотрудники правоохранительных органов на территории Липецкой области.
«Установлено, что они скрывались вблизи поселка Улусарка Задонского района Липецкой области. При задержании один из беглецов оказал сопротивление и попытался скрыться, в связи с чем полицейскими было применено табельное оружие», — отметила Ирина Волк.
Как ловили беглецов
Задержанные беглецы в ходе допроса рассказали, что направлялись в сторону границы, желая добраться домой. Двое из заключенных направлялись в Подмосковье, четверо — в Тамбов, признался на допросе один из задержанных.
Жительница Тамбова в беседе с «Известиями» сообщила, что люди оповещали друг друга о происходящем и старались не выходить из домов.
— Детей никто из дома не выпускает, а мужчины пытаются помочь оперативникам, — сказала она.
Колония общего режима находится на северной окраине Липецка, вокруг промзона и частные дома, неподалеку проходит кольцевая дорога, в противоположной стороне — открытая местность и несколько деревень.
Для выяснения обстоятельств, которые способствовали совершению побега, назначена служебная проверка, сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Виновные, как подчеркнули в ведомстве, будут привлечены к ответственности.
«В ведомстве сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию осужденных. Для организации и участия в оперативно-разыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН России», — говорится в сообщении пресс-службы центрального органа.
Последняя проверка колонии проходила в августе 2024 года, туда приезжал мэр Липецка. А внепланово инспектировали ИК-2 семь лет назад. Тогда сотрудники Федеральной службы по труду и занятости выявили нарушение в оформлении материалов расследования несчастных случаев.
При этом за последний месяц были предотвращены две попытки доставить в липецкую колонию запрещенку. Так, 14 октября там изъяли свертки, в которых находились шесть мобильных телефонов. Кроме того, сотрудники УФСИН предотвратили попытку передачи 69 г запрещенных веществ.
На троих пытавшихся пронести в колонию запрещенку составили протокол об административном нарушении, а также возбуждено уголовное дело.
Кто виноват в побеге
Побег стал возможным из-за надлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии, полагает руководитель практики уголовного-правовой защиты юридической компании «Институт УДО» Игорь Ивлев.
— Кем именно — должно установить следствие, — сказал он. — Максимальный срок наказания за халатность составляет до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
К неотбытым наказаниям, за которые сбежавшие находились в колонии присоединят теперь новые сроки, подчеркнул адвокат.
— Такие действия квалифицируются уголовным кодексом, как побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору, — пояснил Игорь Ивлев. — И наказывается это принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
Кроме того, условно-досрочного освобождения в последующем, после вынесения нового приговора за побег, тоже им получить будет невозможно, добавил эксперт.
Побег, скорее всего, был тщательно спланированным мероприятием, к которому заключенные готовились не один месяц, считает председатель коллегии адвокатов «Жамкочян и партнеры» Каро Жамкочян.
— Скрытно вырыть туннель и скрыться по нему, требует значительного времени, физических ресурсов и конспирации, — отметил он. — Сразу возникает вопрос, как сотрудники колонии не смогли выявить и раскрыть план побега до его совершения.
Следователям, по его словам, предстоит восстановить всю картину произошедшего и объяснить, как стало возможным сбежать из такого сильно охраняемого места.
После инцидента могут быть всевозможные кадровые последствия для ряда сотрудников, полагает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
Какие инциденты были в колониях
До этого громкий инцидент произошел в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Там 23 августа 2024 года четверо заключенных взяли в заложники восемь сотрудников ФСИН, сообщал Следственный комитет. Преступники нанесли сотрудникам ФСИН колото-резаные раны различной степени тяжести. В результате трое из них погибли, пятеро были ранены. Позднее стало известно, что один из раненых скончался в больнице.
Похожий инцидент случился 16 июня 2024 года в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Утром шестеро подследственных, среди которых были террористы из запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), захватили заложников в здании изолятора. В заложники попали оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.
Как сообщалось, преступники находились во внутреннем дворе СИЗО и были вооружены, в частности, ножами. Они требовали предоставить им автомобиль и возможность беспрепятственно покинуть изолятор. С ними начались переговоры, однако спецназ ликвидировал злоумышленников и освободил заложников.
В сентябре 2023-го в Иркутской области заключенный, отсидевший 22 года за убийство, сбежал из колонии в день освобождения. В июне того же года в городе Канске Красноярского края мужчина сбежал из спецприемника через слив старой канализационной ямы.
17 апреля осужденный мужчина сбежал из колонии-поселения в селе Кочубеевском под Ставрополем. По данным источника «Известий», он отбывал срок за грабеж.