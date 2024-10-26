С новым сроком: как заключенным удалось сбежать из липецкой колонии

Пятерых заключенных, сбежавших из колонии в Липецкой области, задержали сотрудники правоохранительных органов. Шестеро уроженцев Средней Азии вечером 25 октября смогли выбраться через подкоп. Возбуждено уголовное дело о халатности. Троих задержали на территории Тамбовской области, еще двоих — в Липецкой. Поиски оставшихся продолжаются, на территории колонии проводят проверку. Побег, как полагают эксперты, мог планироваться долгое время, поскольку такой масштабный подкоп требует больших ресурсов. После инцидента в штате колонии произойдут изменения, поскольку сотрудники не заметили происходящего и допустили побег, считают юристы.