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Что известно о падении вертолета санавиации в Кировской области

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Вертолет Ми-2, на борту которого находились четыре человека, упал в Кировской области. По данным МЧС РФ, на месте обнаружены тела четверых погибших.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

По данным МЧС, сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-2 в лесном массиве у деревни Белеенки в Даровском районе Кировской области поступило в 18:00 мск.

Спасатели обнаружили тела четырех погибших.

По предварительным данным, в вертолете находились пилот, врач и два фельдшера, сообщил губернатор Александр Соколов.

По его словам, вертолет Ми-2 с командой медиков работал в поселке Даровском.

Чуть раньше 18:00 мск вертолет вылетел обратно и через несколько минут упал.

Пациентов на борту не было.

Реакция властей

На месте происшествия работают все профильные службы, заявил губернатор.

В частности, в Даровской выехали первый заместитель председателя областного правительства Дмитрий Курдюмов и начальник ГУ МЧС по региону Алексей Аникин.

Губернатор подчеркнул, что находится с ними на связи.

Расследование

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СК России.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту авиационного происшествия.

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