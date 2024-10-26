Что известно о падении вертолета санавиации в Кировской области

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
По данным МЧС, сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-2 в лесном массиве у деревни Белеенки в Даровском районе Кировской области поступило в 18:00 мск.
Спасатели обнаружили тела четырех погибших.
По предварительным данным, в вертолете находились пилот, врач и два фельдшера, сообщил губернатор Александр Соколов.
По его словам, вертолет Ми-2 с командой медиков работал в поселке Даровском.
Чуть раньше 18:00 мск вертолет вылетел обратно и через несколько минут упал.
Пациентов на борту не было.
Реакция властей
На месте происшествия работают все профильные службы, заявил губернатор.
В частности, в Даровской выехали первый заместитель председателя областного правительства Дмитрий Курдюмов и начальник ГУ МЧС по региону Алексей Аникин.
Губернатор подчеркнул, что находится с ними на связи.
Расследование
На место происшествия выехали следователи и криминалисты СК России.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту авиационного происшествия.