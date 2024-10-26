Генштаб Ирана назвал главную цель удара Израиля

ТЕГЕРАН, 26 окт — РИА Новости. Главной целью удара Израиля по Ирану в ночь на субботу стали радары, расположенные в трех провинциях исламской республики — Тегеран, Хузестан и Эйлам, следует из заявления генерального штаба ВС Ирана.
«Израиль… нанес удары по пограничным радарам в провинциях Илам, Хузестан и провинции Тегеран, что нанесло ограниченный ущерб благодаря своевременным действиям ПВО страны», — — цитирует заявление генштаба иранское информационное агентство Tasnim.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.