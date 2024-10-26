В Екатеринбурге автобус № 57 влетел в забор на скорости

— Изначально, данный водитель на улице Артинской наехал на препятствие правым боком. Остановился, вышел из кабины, создалось впечатление, что он был сонный. Поехал дальше. Возле ТЦ «Семь ключей», резко ускорился, лежачих полицейских пролетел на полном ходу. Затем автобус накренился на правый бок, начали разбиваться стекла, по бокам. Пассажиры упали в салоне, далее скрежет машин и удар в забор, — передает очевидец.