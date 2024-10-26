В Екатеринбурге автобус № 57 влетел в забор на скорости

Об этом сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.
Как рассказывает пассажир автобуса, водитель после ДТП выглядел сонным. После аварии автобус задымился.
— Изначально, данный водитель на улице Артинской наехал на препятствие правым боком. Остановился, вышел из кабины, создалось впечатление, что он был сонный. Поехал дальше. Возле ТЦ «Семь ключей», резко ускорился, лежачих полицейских пролетел на полном ходу. Затем автобус накренился на правый бок, начали разбиваться стекла, по бокам. Пассажиры упали в салоне, далее скрежет машин и удар в забор, — передает очевидец.
По словам мужчины, в автобусе в момент ДТП было семь человек. Пассажиры эвакуировались через задние двери. — Девушка в салоне говорила, что повредила руку. Я сам к медикам не обращался, надеюсь обойдется, — добавил автор поста.
В Госавтоинспекции Екатеринбурга «КП-Екатеринбург» сообщили, что сотрудники находятся на месте ДТП. Обстоятельства выясняются. Сообщается, что на месте находятся экстренные службы.