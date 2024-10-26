В городском парке Пушкина произошла массовая драка

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Массовая драка произошла между двумя компаниями молодых людей в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
«Сегодня в дежурную часть УМВД России “Пушкинский” поступили сообщения о скоплении людей в Центральном парке культуры и отдыха. Прибывшими полицейскими были опрошены находившиеся на месте граждане. С их слов, между двумя компаниями молодых людей произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку, после чего его участники разбежались», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.
В свою очередь в ГСУ СК по Московской области добавили ТАСС, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Устанавливаются все обстоятельства случившегося, правоохранители разыскивают участников драки.