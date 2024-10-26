В городском парке Пушкина произошла массовая драка

«Сегодня в дежурную часть УМВД России “Пушкинский” поступили сообщения о скоплении людей в Центральном парке культуры и отдыха. Прибывшими полицейскими были опрошены находившиеся на месте граждане. С их слов, между двумя компаниями молодых людей произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку, после чего его участники разбежались», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.