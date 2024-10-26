Оставленный на зарядке ноутбук стал причиной серьёзного пожара, из-за которого эвакуировали людей. МЧС показывает итог

24 октября ГУ МЧС рассказывало о пожаре на Бестужевской, 45, где в «двушке» горело на 20 «квадратах». Вызов поступил в 20:08, на место выехали три расчёта (15 спасателей). Они эвакуировали из опасной зоны шесть человек и ликвидировали пожар в 20:33.