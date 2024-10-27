Жители Липецка помогали поймать сбежавших заключенных местной колонии

Жители Липецка участвовали в поимке двоих осужденных, которые сбежали из местной колонии № 2. Об этом РЕН ТВ сообщил очевидец.
«Как я вышел из парикмахерской, смотрю, их (беглецов — прим. ред.) повалили на землю, закрутили», — рассказал он.
Известно, что заключенных обнаружили на центральной улице села Петровского. Как сообщает РЕН ТВ, на месте задержания до сих пор находится тюремная кепка одного из беглецов.
Известно, что осужденные размывали землю в канализации на пути в свободе. Благодаря этому действию они вырыли тоннель длиной 65 метров.
Ранее один из сбежавших заключенных рассказал, что двое из них собирались отправиться в Московскую область, а остальные — «домой» через Казахстан. При этом один из осужденных оказал сопротивление в ходе задержания.