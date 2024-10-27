Синяя Борода. Уже вторая жена главы секты умирает непонятно от чего

При подозрительных обстоятельствах в Румынии скончалась совершенно здоровая гражданка Молдавии, супруга главы религиозной общины. Первая его жена тоже умерла внезапно, причем на трупе были синяки.
Прекрасный румынский принц
На днях кишиневская пресса сообщила о странной смерти гражданки Молдавии Родики Гуцан Луп в соседней Румынии. Вскрытия не делали, смерть была признана естественной, женщину похоронили. Однако через некоторое время в прокуратуру поступило несколько обращений с просьбой проверить обстоятельства ухода из жизни Родики.
«Родика Гуцан была женой главы религиозной секты Бениамина Лупа, —сообщает молдавское издание moldova-news.com. — А его первая супруга умерла при подозрительных обстоятельствах. Совершенно здоровая молодая женщина внезапно скончалась в доме Бениамина Лупа. Вскрытия почему-то тоже не стали делать, хотя родственники покойной видели огромные синяки на трупе. При точно таких же обстоятельствах умерла и Родика».
По информации издания, Родика умерла в том же самом доме Бениамина Лупа и на ее теле тоже были заметны синяки.
Как рассказывают молдавские СМИ, Родика Гуцан познакомилась с Бениамином, когда он приехал в Молдавию с визитом по делам религиозной общины, которую возглавлял. Девушка сразу влюбилась в красивого и представительного румына, несмотря на то, что он был значительно старше нее. Их роман длился недолго. Луп совсем скоро после первой встречи предложил юной красавице-молдаванке руку и сердце. Родика ответила согласием и уехала с возлюбленным в Бухарест.
Совпадение? Не думаем.
Они поженились в марте 2018 года. А перед этим, по информации молдавских СМИ, Родика приняла крещение по обряду, принятому в общине будущего мужа.
28 сентября Родика умерла. В момент ее смерти в доме находилась только она и муж. Власти дали разрешения на похороны. Примечательно, что, как пишет издание stiri.md, на церемонии прощания с Родикой к телу не дали подойти ее родственникам, даже матери.
После похорон встревоженная родня покойной провела собственное расследование. И выяснилось, что первая жена Лупа умерла при идентичных обстоятельствах. И также без последующего вскрытия.
Родные подозревают, что Бениамин убил свою первую супругу, а также убил и вторую. Что он — Синяя Борода, который тоже убивал своих жен. Они обратились в прокуратуру Кишинева с просьбой провести расследование. По информации местных СМИ, в Молдавии было возбуждено уголовное дело об убийстве, в рамках которого провели обыски в доме Лупа. А также была инициирована процедура эксгумации и вскрытия тела Родики.
Как пишет moldova-news.сom, ее корреспонденты связались с Бениамином. И тот ответил им, что ни в чем не виноват, что он любил Родику и любит ее до сих пор. И постоянно ходит на ее могилу. Расследование продолжается.