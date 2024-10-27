Синяя Борода. Уже вторая жена главы секты умирает непонятно от чего

Родные подозревают, что Бениамин убил свою первую супругу, а также убил и вторую. Что он — Синяя Борода, который тоже убивал своих жен. Они обратились в прокуратуру Кишинева с просьбой провести расследование. По информации местных СМИ, в Молдавии было возбуждено уголовное дело об убийстве, в рамках которого провели обыски в доме Лупа. А также была инициирована процедура эксгумации и вскрытия тела Родики.