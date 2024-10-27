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В Киеве на фоне тревоги с воздуха произошли мощные взрывы

Сирены также включены в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Источник: Аргументы и факты

Несколько взрывов произошло в украинской столице, информирует издание «Страна.ua».

«Взрывы в Киеве», — рассказали журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в городе и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Сирены также включены в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли мощный удар по объекту Вооружённых сил Украины в Одессе.