В Таганроге задержали мужчину, напавшего на магазин с игрушечной гранатой

В Ростовской области, в городе Таганроге, полиция задержала местного жителя с судимостью, подозреваемого в нападении на продуктовый магазин.
Нападение было совершено с применением страйкбольного устройства, похожего на боевую гранату. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, подозреваемый вошел в магазин, взял продукты и направился к выходу, но, когда продавцы попытались его остановить, мужчина достал игрушку, напоминающую гранату, и скрылся.
Правоохранители оперативно вычислили его местонахождение и задержали.
Подозреваемым оказался 56-летний местный житель, который для своего преступного замысла выбрал ближайший магазин. Полицейские уточнили, что предмет, которым мужчина угрожал, оказался страйкбольной игрушкой, внешне похожей на настоящее оружие. По данным МВД, у него уже была судимость за кражу. Сейчас мужчина находится под стражей, и против него возбуждено уголовное дело по статье, изображающей проявления за разбой с применением оружия или его имитаций.
Ранее правоохранители задержали в Краснодаре мужчину, подозреваемого в нападении на полицейского.