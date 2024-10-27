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В Таганроге задержали мужчину, напавшего на магазин с игрушечной гранатой

Он угрожал продавцам страйкбольной игрушкой.
Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области, в городе Таганроге, полиция задержала местного жителя с судимостью, подозреваемого в нападении на продуктовый магазин.

Нападение было совершено с применением страйкбольного устройства, похожего на боевую гранату. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, подозреваемый вошел в магазин, взял продукты и направился к выходу, но, когда продавцы попытались его остановить, мужчина достал игрушку, напоминающую гранату, и скрылся.

Правоохранители оперативно вычислили его местонахождение и задержали.

Подозреваемым оказался 56-летний местный житель, который для своего преступного замысла выбрал ближайший магазин. Полицейские уточнили, что предмет, которым мужчина угрожал, оказался страйкбольной игрушкой, внешне похожей на настоящее оружие. По данным МВД, у него уже была судимость за кражу. Сейчас мужчина находится под стражей, и против него возбуждено уголовное дело по статье, изображающей проявления за разбой с применением оружия или его имитаций.

Ранее правоохранители задержали в Краснодаре мужчину, подозреваемого в нападении на полицейского.