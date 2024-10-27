В Таганроге задержали мужчину, напавшего на магазин с игрушечной гранатой

Подозреваемым оказался 56-летний местный житель, который для своего преступного замысла выбрал ближайший магазин. Полицейские уточнили, что предмет, которым мужчина угрожал, оказался страйкбольной игрушкой, внешне похожей на настоящее оружие. По данным МВД, у него уже была судимость за кражу. Сейчас мужчина находится под стражей, и против него возбуждено уголовное дело по статье, изображающей проявления за разбой с применением оружия или его имитаций.