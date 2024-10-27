СМИ: сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома

«Когда он уходил, сотрудник избирательного участка сказал Лютценбергеру снять шляпу, поскольку в соответствии с законодательством Техаса запрещено носить одежду в поддержку кандидата на избирательном участке. Лютценбергер предположительно вскинул руку или локоть в сторону работника… затем подозреваемый “повернулся и нанес несколько ударов прямо в лицо жертвы”, — указывает газета со ссылкой на данные правоохранителей.