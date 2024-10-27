СМИ: сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома

Инцидент произошел ранее в техасском округе Бексар, когда местный житель Джесси Лутценбергер пришел на участок для голосования в кепке с символикой в поддержку Трампа.
Работник избирательного участка потребовал от мужчины снять кепку, сославшись на запрет политической агитации в месте для голосования. По данным издания, конфликт между мужчинами возник после того, как Лутценбергер проголосовал в рамках раннего голосования, проходящего в Техасе.
«Когда он уходил, сотрудник избирательного участка сказал Лютценбергеру снять шляпу, поскольку в соответствии с законодательством Техаса запрещено носить одежду в поддержку кандидата на избирательном участке. Лютценбергер предположительно вскинул руку или локоть в сторону работника… затем подозреваемый “повернулся и нанес несколько ударов прямо в лицо жертвы”, — указывает газета со ссылкой на данные правоохранителей.
После этого мужчина был арестован, ему предъявлены обвинения.
Согласно последнему опросу телеканала Scripps News и компании Ipsos, более 60% американцев опасаются всплеска насилия после дня выборов 5 ноября. Более того, свыше половины опрошенных заявили, что поддерживали бы использование вооруженных сил США для предотвращения потенциальных угроз в канун и после дня выборов.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что конгрессмены США от Демократической партии работают над планом, который позволил бы избежать повторения беспорядков, произошедших 6 января 2021 года при утверждении результатов президентских выборов, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия.
Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосования были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.