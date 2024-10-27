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Что произошло в Иркутске в ночь на 27 октября 2024: последние новости

16-летняя девушка перебегала дорогу и попала под машину в Братске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

16-летняя девушка перебегала дорогу и попала под машину в Братске.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, прокуратура проконтролирует результаты проверки.

Школьницу на вертолете отправили в больницу из-за аварии на трассе Иркутск-Чита.

Страшная авария произошла с участием фуры и внедорожника. Трое пассажиров авто смогли выбраться самостоятельно. Однако девочка застряла в салоне машины.

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Из них 1519 начались из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Специалисты советуют установить современные автоматы электросети и пожарные извещатели.