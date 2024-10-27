Мошенники сядут на скамью подсудимых за махинации с землей на Мысе Кунгасный

«В следственном управлении СКР Приморья завершен один из этапов предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве с земельным участком на Мысе Кунгасный в городе Владивостоке. Обвиняемые по уголовному делу директор ООО СЗ “Примстрой” Бай Личен (4 ст. 159 УК РФ) и Андрей Яцюк (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) вместе с защитниками закончили знакомиться с материалами уголовного дела», — говорится в релизе.
Следователи выяснили, что в декабре 2018 года директор ООО СЗ «Примстрой» под предлогом эксплуатации гаража купил земельный участок более семи тысяч квадратных метров у Мыса Кунгасный во Владивостоке. За участок, чья рыночная стоимость превышала 37 миллионов рублей, он отдал всего 1,9 миллиона рублей.
На участке стоял гараж, который подлежал сносу. Фигурант собирался построить на его месте многоэтажный дом. При этом площадь земли бала в 94 раза больше площади гаража. Допустили это должностное лицо администрации — директор департамента имущественных отношений Приморья, заключив с предпринимателем договор.
Помог реализовать преступную схему Андрей Яцюк, который предоставлял соответствующую информацию и средства совершения преступления, устраняя препятствия.
Фигурантам предъявили окончательное обвинение. Расследование дела завершено.