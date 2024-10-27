Мошенники сядут на скамью подсудимых за махинации с землей на Мысе Кунгасный

«В следственном управлении СКР Приморья завершен один из этапов предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве с земельным участком на Мысе Кунгасный в городе Владивостоке. Обвиняемые по уголовному делу директор ООО СЗ “Примстрой” Бай Личен (4 ст. 159 УК РФ) и Андрей Яцюк (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) вместе с защитниками закончили знакомиться с материалами уголовного дела», — говорится в релизе.