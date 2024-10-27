Axios: удар ЦАХАЛ парализовал производство баллистических ракет в Иране

Израильские военные нанесли удар объекту в Иране, связанном с производством баллистических ракет, сообщает Axios.
По данным издания, производство было «парализовано».
«Удар Израиля по Ирану вывел из строя критически важный компонент иранской программы по созданию баллистических ракет», — говорится в публикации.
В материале также утверждается, что атаке подверглись 12 «планетарных смесителей». Они применялись для производства топлива для ракет. Предполагается, что на их восстановление может потребоваться не менее года.
Ранее сообщалось, что Тегеран призвал генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша, а также СБ ООН «занять твёрдую позицию» и осудить Израиль за нанесённые удары.