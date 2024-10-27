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Прохожий беспричинно изрезал инвалида-колясочника во Владивостоке

Сотрудники полиции дальневосточной столице установили личность напавшего на инвалида-колясочника злоумышленника. Об этом рассказала у себя в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Источник: ДЕЙТА

«Мои коллеги из Владивостока установили личность напавшего на инвалида-колясочника», — написала она.

Ранее дежурную часть Ленинского района Владивостока поступила телефонограмма из больницы. В ней было сказано, что в медучреждение поступил 45-летний местный житель, который является инвалидом-колясочником. У мужчины зафиксировали травмы головы и резаные раны на теле.

Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что раны ему нанес без видимой на то причины неизвестный прохожий.

В результате оперативных действий правоохранители в кратчайшие сроки установили личность нападавшего. Сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности согласно букве закона.