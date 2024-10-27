Прохожий беспричинно изрезал инвалида-колясочника во Владивостоке

Ранее дежурную часть Ленинского района Владивостока поступила телефонограмма из больницы. В ней было сказано, что в медучреждение поступил 45-летний местный житель, который является инвалидом-колясочником. У мужчины зафиксировали травмы головы и резаные раны на теле.