Прохожий беспричинно изрезал инвалида-колясочника во Владивостоке

«Мои коллеги из Владивостока установили личность напавшего на инвалида-колясочника», — написала она.
Ранее дежурную часть Ленинского района Владивостока поступила телефонограмма из больницы. В ней было сказано, что в медучреждение поступил 45-летний местный житель, который является инвалидом-колясочником. У мужчины зафиксировали травмы головы и резаные раны на теле.
Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что раны ему нанес без видимой на то причины неизвестный прохожий.
В результате оперативных действий правоохранители в кратчайшие сроки установили личность нападавшего. Сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности согласно букве закона.