Отдала 6 миллионов из-за угроз уголовкой: жительница Красноярского края оставила заявку на протезирование в Китае и лишилась сбережений

Буквально через несколько минут пенсионерке снова позвонили. Мужчина представился сотрудником неких «Финуслуг» и заявил, что жительница Красноярского края стала жертвой мошенников — на нее уже якобы пытаются оформить кредит и перевести деньги террористам. Организация, от имени которой звонил аферист, действительно есть, но это, по сути, финансовый маркетплейс от Московской биржи, и совершенно неясно, как он, по логике злоумышленников, связан с мошенниками, протезированием в Китае и нашим регионом.