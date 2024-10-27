Отдала 6 миллионов из-за угроз уголовкой: жительница Красноярского края оставила заявку на протезирование в Китае и лишилась сбережений

Еще одна жительница Красноярского края стала жертвой крупного «развода» интернет-мошенников. 68-летняя женщина хотела заняться здоровьем, но лишилась всех своих сбережений.
Об этом случае рассказали в краевой прокуратуре. В октябре жительница Минусинска нашла в интернете объявление о протезировании в Китае, заинтересовалась и оставила заявку. Долго ждать не пришлось: ей перезвонила «сотрудница регистратуры», попросила скачать приложение и зарегистрироваться в нем — якобы для того, чтобы создать электронную медкарту. В этом приложении женщина без задней мысли ввела данные своего СНИЛС.
Буквально через несколько минут пенсионерке снова позвонили. Мужчина представился сотрудником неких «Финуслуг» и заявил, что жительница Красноярского края стала жертвой мошенников — на нее уже якобы пытаются оформить кредит и перевести деньги террористам. Организация, от имени которой звонил аферист, действительно есть, но это, по сути, финансовый маркетплейс от Московской биржи, и совершенно неясно, как он, по логике злоумышленников, связан с мошенниками, протезированием в Китае и нашим регионом.
Звонивший, разумеется, заявил, что все сбережения женщина должна перевести на «безопасный счет», иначе ей грозит уголовное преследование за спонсирование терроризма. Перепуганная женщина тут же отправилась в банк, чтобы перевести мошенникам свои сбережения. Только на следующий день пенсионерка поняла, что ее обманули. Жительница Красноярского края обратилась в правоохранительные органы, заведено уголовное дело о мошенничестве.