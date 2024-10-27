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Поперечный* распространял материалы иноагентов, следует из сведений

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Признанный иноагентом в РФ комик Данила Поперечный* участвовал в создании и распространении материалов другого лица, также признанного иностранным агентом, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Из документов следует, что Поперечный* распространял материалы для неограниченного круга лиц, в том числе, в Instagram** (принадлежит Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в личном Telegram-канале, «ВКонтакте» и на видеохостинге «YouTube».

Уточняется, что за период с апреля 2023 года по апрель 2024 года выявлен факт распространения Поперечным* сообщений и материалов лица, включенного в реестр иностранных агентов, речь идет о Екатерине Гордеевой*, которой комик дал интервью.

В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.

Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

**деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.