Губернатор Егоров: Тамбовскую область атаковали 11 украинских БПЛА

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своих социальных сетях проинформировал о нападении с использованием 11 беспилотников в регионе.
В результате одного из ударов произошел хлопок, вызвавший локальное возгорание, которое оперативно устранили сотрудники ГУ МЧС России по Тамбовской области. Инцидент обошелся без пострадавших.
Егоров уточнил, что нападение произошло около 00:40 в Мичуринском муниципальном округе. По его словам, на данный момент принимаются все меры по обеспечению безопасности.
Ранее российская противовоздушная оборона сбила 13 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ.