В Приамурье возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусу

В субботу вечером неизвестный выстрелил по маршрутному автобусу на улице Октябрьской города Свободный. Ранен пассажир автобуса, 2008 года рождения.
«По данному факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.
В настоящее время лицо, совершившее преступление, устанавливается, уточнили в ведомстве.