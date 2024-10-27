Чудом не пострадали: иномарка разбилась во время столкновения с грузовиком в Хабаровске

В Хабаровске вечером в субботу произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Около 19:10 26 октября столкнулись иномарка и грузовик. Легковой автомобиль серьезно пострадал. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительным данным, виновником аварии стал пьяный водитель машины Toyota Ractis. Он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с грузовиком.
«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем по улице Трехгорной, находясь в состоянии опьянения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Автомобиль получил серьезные механические повреждения. К счастью, люди в аварии не пострадали.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, обстоятельства устанавливаются. Инспекторы напоминают водителям о правилах дорожного движения.