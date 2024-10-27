Чудом не пострадали: иномарка разбилась во время столкновения с грузовиком в Хабаровске

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем по улице Трехгорной, находясь в состоянии опьянения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.