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Чудом не пострадали: иномарка разбилась во время столкновения с грузовиком в Хабаровске

Иномарка разбилась на Трехгорной, люди не пострадали.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске вечером в субботу произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Около 19:10 26 октября столкнулись иномарка и грузовик. Легковой автомобиль серьезно пострадал. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По предварительным данным, виновником аварии стал пьяный водитель машины Toyota Ractis. Он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с грузовиком.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем по улице Трехгорной, находясь в состоянии опьянения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Автомобиль получил серьезные механические повреждения. К счастью, люди в аварии не пострадали.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, обстоятельства устанавливаются. Инспекторы напоминают водителям о правилах дорожного движения.