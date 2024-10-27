Пожарные потушили горящий дом в Уссурийске

Кроме того, за минувшие сутки в крае зафиксировали 35 пожаров, из них на 20 реагировали сотрудники МЧС России. Они ликвидировали возгорание мусора, палов сухой растительности в Арсеньеве, Находке, Уссурийске и Партизанске, а также возгорание бани в Артеме.