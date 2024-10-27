Пожарные потушили горящий дом в Уссурийске

В ночь с 26 на 27 октября в Уссурийске загорелся частный жилой дом. К счастью, никто не пострадал, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По информации регионального МЧС, загорелась веранда. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Причина появления огня и причиненный ущерб устанавливаются.
Кроме того, за минувшие сутки в крае зафиксировали 35 пожаров, из них на 20 реагировали сотрудники МЧС России. Они ликвидировали возгорание мусора, палов сухой растительности в Арсеньеве, Находке, Уссурийске и Партизанске, а также возгорание бани в Артеме.
Ранее «КП» писала о 52-летнем мужчине, который пострадал из-за пожара в частном доме.