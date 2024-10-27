38-летний мужчина погиб на пожаре в многоэтажке Шелехова

В Шелехове Иркутской области мужчина погиб из-за непотушенной сигареты. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, огонь охватил два квадрата в квартире на девятом этаже.
— 38-летний курильщик погиб. Пожарные МЧС России по автолестнице спасли двух человек. На месте работали восемь специалистов и три единицы техники, — поделились в ведомстве.
Также еще 10 человек вовремя эвакуировали по лестнице. Пожарные напомнили, что курить в постели может быть смертельно опасно для жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимске загорелась типография. Пожар мог появиться из-за перегрузки на электросетях.