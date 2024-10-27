Подростки заблудились в горах Алматинской области

Спасатели МЧС Казахстана спустили молодых туристов с гор, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
«️В Алматинской области два подроста в возрасте 17 лет выдвинулись к пику Фурманова, высота которого составляет 3050 метров. Но из-за незнания маршрута они сбились с тропы. Затем, позвонив на “112”, они попросили помощи. ️При проведении поисково-спасательных работ оперативная группа МЧС РК совместно со Службой спасения города Алматы обнаружили потерявшихся, которые укрылись в спасательной хижине на пике “Панорама”, — говорится в сообщении ведомства.
Спустив молодых туристов в безопасное место, спасатели передали их родителям.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
«Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город», — подчеркивают специалисты.
Для вызова спасателей обращаться по номерам «112».