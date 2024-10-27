Подростки заблудились в горах Алматинской области

«️В Алматинской области два подроста в возрасте 17 лет выдвинулись к пику Фурманова, высота которого составляет 3050 метров. Но из-за незнания маршрута они сбились с тропы. Затем, позвонив на “112”, они попросили помощи. ️При проведении поисково-спасательных работ оперативная группа МЧС РК совместно со Службой спасения города Алматы обнаружили потерявшихся, которые укрылись в спасательной хижине на пике “Панорама”, — говорится в сообщении ведомства.