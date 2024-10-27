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Подростки заблудились в горах Алматинской области

Два подростка потерялись в горах Алматинской области, направляясь к пику Фурманова. Спасатели обнаружили их в спасательной хижине, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: t.me/qr_tjm

Спасатели МЧС Казахстана спустили молодых туристов с гор, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

«️В Алматинской области два подроста в возрасте 17 лет выдвинулись к пику Фурманова, высота которого составляет 3050 метров. Но из-за незнания маршрута они сбились с тропы. Затем, позвонив на “112”, они попросили помощи. ️При проведении поисково-спасательных работ оперативная группа МЧС РК совместно со Службой спасения города Алматы обнаружили потерявшихся, которые укрылись в спасательной хижине на пике “Панорама”, — говорится в сообщении ведомства.

Спустив молодых туристов в безопасное место, спасатели передали их родителям.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

«Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город», — подчеркивают специалисты.

Для вызова спасателей обращаться по номерам «112».