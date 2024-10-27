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Названы имена погибших при крушении вертолета в Кировской области

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов назвал имена погибших при крушении вертолета Ми-2.

«В Даровском районе в результате крушения вертолета трагически погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации, настоящих профессионалов, преданных своему делу!» — написал он.

Как уточнил Курдюмов, на борту Ми-2 находились пилот Валентин Комлев, врач Александр Гиска и два фельдшера — Татьяна Глызина и Сергей Широких.

По словам первого зампредседателя, он лично знал Валентина Комлева как опытнейшего пилота, который «стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации».

Ранее МЧС России сообщило о том, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки, погибли четыре человека.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

МЧС