Названы имена погибших при крушении вертолета в Кировской области

«В Даровском районе в результате крушения вертолета трагически погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации, настоящих профессионалов, преданных своему делу!» — написал он.
Как уточнил Курдюмов, на борту Ми-2 находились пилот Валентин Комлев, врач Александр Гиска и два фельдшера — Татьяна Глызина и Сергей Широких.
По словам первого зампредседателя, он лично знал Валентина Комлева как опытнейшего пилота, который «стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации».
Ранее МЧС России сообщило о том, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки, погибли четыре человека.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.