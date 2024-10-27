Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области: есть пострадавшие

Полицейские расследуют дорожно-транспортное происшествие с участием 4 автомашин в Акмолинской области. Авария произошла на автодороге «Екатеринбург — Алматы», передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба Депаратмента полиции Акмолинской области, авария произошла 25 октября на автодороге «Екатеринбург — Алматы», на территории Астраханского района.

«Предварительно установлено, что водитель автомашины марки “Mersedes Benz”, совершая маневр обгона, допустил столкновение со встречной автомашиной марки “Toyota Camry”. Затем, эти же автомашины столкнулась еще с двумя авто. В результате аварии незначительные травмы получили три пассажира», — говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.

При этом, по данным местного паблика в Instagram* nayzakokshe, в данном ДТП пострадали сотрудники местного акимата. Сообщается, автомашина Toyota Camry ГУ принадлежит акимату Астраханского района.

«За рулем находился водитель — руководитель отдела аппарата акимата Астраханского района. Он доставлен в Астраханскую ЦРБ с диагнозом “перелом голени слева”. Доставлен также заместитель акима Астраханского района — находится в больнице с диагнозом “открытая рана волосистой части головы”. Туда же доставлена пассажирка 2009 года, у нее также травма головы. Состояние пострадавших стабильное», — отмечается в посте.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.