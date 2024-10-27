Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области: есть пострадавшие

Как сообщает пресс-служба Депаратмента полиции Акмолинской области, авария произошла 25 октября на автодороге «Екатеринбург — Алматы», на территории Астраханского района.
«Предварительно установлено, что водитель автомашины марки “Mersedes Benz”, совершая маневр обгона, допустил столкновение со встречной автомашиной марки “Toyota Camry”. Затем, эти же автомашины столкнулась еще с двумя авто. В результате аварии незначительные травмы получили три пассажира», — говорится в сообщении.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.
При этом, по данным местного паблика в Instagram* nayzakokshe, в данном ДТП пострадали сотрудники местного акимата. Сообщается, автомашина Toyota Camry ГУ принадлежит акимату Астраханского района.
«За рулем находился водитель — руководитель отдела аппарата акимата Астраханского района. Он доставлен в Астраханскую ЦРБ с диагнозом “перелом голени слева”. Доставлен также заместитель акима Астраханского района — находится в больнице с диагнозом “открытая рана волосистой части головы”. Туда же доставлена пассажирка 2009 года, у нее также травма головы. Состояние пострадавших стабильное», — отмечается в посте.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.