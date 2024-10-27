Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области: есть пострадавшие

«За рулем находился водитель — руководитель отдела аппарата акимата Астраханского района. Он доставлен в Астраханскую ЦРБ с диагнозом “перелом голени слева”. Доставлен также заместитель акима Астраханского района — находится в больнице с диагнозом “открытая рана волосистой части головы”. Туда же доставлена пассажирка 2009 года, у нее также травма головы. Состояние пострадавших стабильное», — отмечается в посте.