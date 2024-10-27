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В Башкирии при пожаре погиб 75-летний мужчина

Соседи заметили дым и пламя из окна дома.

В Башкирии при пожаре погиб 75-летний мужчина, сообщает МЧС РБ.

Вчера, 26 октября, в Мелеузе возник пожар. Соседи заметили дым и пламя из окна дома и вызвали пожарных.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и потушили возгорание, охватившее площадь 30 квадратных метров. Во время тушения в спальне около кровати был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении. В доме не было установлено пожарного извещателя, который мог бы разбудить погибшего.

Расследование происшествия проводит дознаватель МЧС России.

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