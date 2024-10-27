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Под предлогом замены электросчетчиков мошенники выманили у челябинца 2,7 млн рублей

Под предлогом замены электросчетчиков мошенники выманили у жителя Челябинской области 2,7 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Озерске (ЗАТО). Местный житель поверил в бесплатную замену прибора и сообщил код из SMS для подтверждения заявки. Через несколько минут на электронную почту пришло письмо якобы с портала «Госуслуги», в котором говорилось, что в его личный кабинет совершен вход с нового устройства, также были указаны телефонные номера специалистов.

«Не заподозрив обмана, он набрал один из номеров. Собеседник информировал, что неизвестные завладели персональными данными южноуральца и теперь пытаются оформить кредит. Чтобы не допустить этой ситуации, мужчина стал действовать по указаниям аферистов», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

Он оформил несколько кредитов в разных банках, установил приложение мобильной платежной системы, с помощью которого перевел деньги по продиктованным реквизитам.

Общая сумма ущерба составила 2,7 млн рублей, из которых 400 тыс. — личные накопления. Возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).