Под предлогом замены электросчетчиков мошенники выманили у челябинца 2,7 млн рублей

Все произошло в Озерске (ЗАТО). Местный житель поверил в бесплатную замену прибора и сообщил код из SMS для подтверждения заявки. Через несколько минут на электронную почту пришло письмо якобы с портала «Госуслуги», в котором говорилось, что в его личный кабинет совершен вход с нового устройства, также были указаны телефонные номера специалистов.
«Не заподозрив обмана, он набрал один из номеров. Собеседник информировал, что неизвестные завладели персональными данными южноуральца и теперь пытаются оформить кредит. Чтобы не допустить этой ситуации, мужчина стал действовать по указаниям аферистов», — прокомментировали в региональном Главке МВД.
Он оформил несколько кредитов в разных банках, установил приложение мобильной платежной системы, с помощью которого перевел деньги по продиктованным реквизитам.
Общая сумма ущерба составила 2,7 млн рублей, из которых 400 тыс. — личные накопления. Возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).