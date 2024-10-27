Под предлогом замены электросчетчиков мошенники выманили у челябинца 2,7 млн рублей

Все произошло в Озерске (ЗАТО). Местный житель поверил в бесплатную замену прибора и сообщил код из SMS для подтверждения заявки. Через несколько минут на электронную почту пришло письмо якобы с портала «Госуслуги», в котором говорилось, что в его личный кабинет совершен вход с нового устройства, также были указаны телефонные номера специалистов.