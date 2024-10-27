Пенсионерка из Омска отдала лжеправоохранителю 150 тысяч рублей

Телефонный мошенник убедил омскую пенсионерку перевести 150 тыс. рублей на безопасный счет. Подробности очередного случая дистанционной кражи денег рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
В один из дней на телефон 68-летней омичке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что сбережениям пенсионерки угрожает опасность. Для того чтобы их спасти, горожанка по его инструкции перечислила 150 тыс. рублей на некий безопасный счет. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.
Сотрудники полиции направили запросы в банки и операторам мобильной связи. Мошенников разыскивают.
Ранее мы сообщали, что омичка в день рождения поверила якобы сообщение от банка и потеряла 200 тыс. рублей.