Пенсионерка из Омска отдала лжеправоохранителю 150 тысяч рублей

В один из дней на телефон 68-летней омичке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что сбережениям пенсионерки угрожает опасность. Для того чтобы их спасти, горожанка по его инструкции перечислила 150 тыс. рублей на некий безопасный счет. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.