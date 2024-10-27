Музыкант из Уфы отдал аферистам 4,5 млн рублей.

«Не переводите деньги незнакомым людям. В случае звонка якобы от сотрудника полиции, банка или сотовой компании — положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. Не переходите по подозрительным ссылкам и на непроверенные сайты. Не попадайтесь на уловки мошенников!» — напомнили о правилах экономической безопасности в пресс-службе МВД по РБ.