Пронес тело по центральным улица. Как убийце бизнес-леди из Иркутской области удавалось скрываться 12 лет?

После деловой встречи у Игоря с Ларисой закрутился роман, а позже он и вовсе к ней переехал. Правда, не все «оценили» эти бурные отношения. Хоть Лариса и была обеспеченной дамой: машина, деньги, квартира, бизнес принадлежал ее родителям. Но чем же не угодил избранник дочери? Пьющий! А вместе с ним любительницей пригубить стала и сама сибирячка. Отец с матерью решили перестраховаться и переписали весь бизнес обратно на себя. Только вот после этого пить парочка стала ещё больше.