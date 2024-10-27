Пронес тело по центральным улица. Как убийце бизнес-леди из Иркутской области удавалось скрываться 12 лет?

Спустя 12 лет закон все-таки постучался к нему в двери. Два года назад 37-летний Игорь Скороходов (имя и фамилия изменены — Прим. Ред.) не удивился, увидев оперативников на пороге, в отличие от его спутницы. Женщина была в ужасе, когда узнала, что несколько лет жила бок о бок с убийцей… Еще в 2010 году мужчина задушил 33-летнюю бизнес-леди из Черемхово, выбросил труп и сам пошел в полицию. Конечно, в содеянном он не признался, но поведал другую историю…
Роман ремонтника и бизнес-леди.
Родился Игорь Скороходов в деревне под Черемхово. Там же окончил восемь классов школы. Сначала он перебивался случайными «халтурками», потом научился делать качественный ремонт в квартирах. В 2009 году мужчина нашел хорошую вакансию мастера в Черемхово и решился на переезд. Там то он и встретил 33-летнюю бизнес-леди Ларису Попову (имя и фамилия изменены — прим. Ред.). Женщина решила обновить свой магазин и наняла для этого Игоря. Тогда ещё никто не мог предположить, чем обернется знакомство.
После деловой встречи у Игоря с Ларисой закрутился роман, а позже он и вовсе к ней переехал. Правда, не все «оценили» эти бурные отношения. Хоть Лариса и была обеспеченной дамой: машина, деньги, квартира, бизнес принадлежал ее родителям. Но чем же не угодил избранник дочери? Пьющий! А вместе с ним любительницей пригубить стала и сама сибирячка. Отец с матерью решили перестраховаться и переписали весь бизнес обратно на себя. Только вот после этого пить парочка стала ещё больше.
В порыве страсти назвала другим именем.
Ссоры, скандалы и алкоголь стали частым явлением в отношениях Игоря и Ларисы. А тут ещё и «нарисовался» ее бывший.
— Он вновь написал Ларисе, и они начали общаться, — рассказывает сам Игорь уже на допросе следователям. — Я начал ревновать, постоянно говорил, чтобы она прекратила с ним общение. Однако она продолжала отвечать бывшему.
Терпение у мужчины закончилось одним из летних вечеров 2010 года. Парочка решила немного выпить и «поразвлечься». Начали обниматься, но тут Лариса случайно назвала Игоря, Иваном.
— От приступа ревности, я вскочил, схватил пояс от ее халата и задушил, — признался он допросе.
Два дня труп спутницы пролежал в квартире, пока Игорь «топил» себя в алкоголе. Надо было что-то делать и душегуб решил избавиться от тела. В голову пришла идея выставить все как будто ее изнасиловали и убили.
— Даже не стал прятать тело в мешок. Прямо в халате, он взял его на руки, вышел на улицу и понес в парк. С трупом он умудрился пройти около 1,5 километров по центральным улицам Черемхово. Мимо него проходили десятки людей, и никто даже не догадался, что женщина мертва, — рассказала старший следователь-криминалист СУ СКР Иркутской области Анна Анищенко, которая тогда вела дело.
Игорь раздел Ларису и бросил тело в парке, а после пошел глушить эмоции в алкоголе. На следующий день, он с видом «безутешного вдовца» пришел в полицию. История для оперативников была такая: «Любимая ушла в магазин за бутылкой и не вернулась». Видимо легенда о пропаже Ларисы оказалась правдоподобной, ведь версии, что ее партнер может быть причастен к убийству не было.
История повторяется…
Пока Игоря не стали подозревать, он собрал вещи и переехал в Бирюсинск Тайшетского района. Подался в бегство, но не далеко, ведь расстояние между городами чуть более 500 километров. Что касается расследования, то оно отправилось на полку нераскрытых дел…
— Там у меня не было даже родных и знакомых, — говорит Игорь. — Поселился в глухой деревне и начал подрабатывать, делая ремонты.
Переезд, новая работа и отношения… однажды в жизни Игоря уже был такой этап. В этот раз дама тоже оказалась при деньгах и с квартирой. Мужчина стал вести себя тихо. Пил редко, работал много. Все шло гладко, пока он не избил новую спутницу…
В 2021 году с дела об убийстве Ларисы Поповой смахнули пыль и следователи заново проверили всю информацию.
— Первая зацепка — идеально чистые стопы трупа Ларисы. Стало понятно, что она не пришла в парк своими ногами, а ее принесли. Ведь обуви на месте не нашли. Вторая — мы нашли соседа из подъезда Ларисы. Он рассказал, что в тот вечер видел, как она шла домой из магазина. Тогда как Игорь говорил, что она ушла и не вернулась. Ну и третья — внезапное исчезновение сожителя убитой, — говорит Анна Анищенко.
Начались поиски Игоря. Сначала никакой информации не было, но тут его имя всплыло в заявлении об избиении в Бирюсинске.
— Мне тяжело было жить с этим грузом, — признался он на допросе. — Вся жизнь не сложилась из-за этого.
Задержали душегуба в феврале 2022, в апреле дело передали в Черемховский горсуд, а в декабре вынесли приговор. По статье 105 УК РФ «Убийство» ему грозило до 15 лет колонии. Как нам сообщили в прокуратуре Иркутской области, получил он только девять, но строгого режима. В мае уже 2023 года суд оставил решение в силе.