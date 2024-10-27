Лось стал причиной смертельного ДТП в Оршанском районе

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения машины с лосем в Оршанском районе, об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Витебщины.
Авария произошла 26 октября около 21:30 на 168-м километре автодороги М-8 Витебск — Гомель — граница Украины возле деревни Ставры.
«Водитель, управляя автомобилем Renault, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося», — сообщили в ведомстве.
В результате аварии 30-летний мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка.
️Госавтоинспекция призвала водителей быть предельно внимательными на дороге, выбирать безопасную скорость и быть осторожными при проезде опасных отрезков.