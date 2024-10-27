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Лось стал причиной смертельного ДТП в Оршанском районе

Столкновения с крупными животными на дороге случаются регулярно, порой они заканчиваются смертельным исходом для находящихся в машине.

Источник: Telegram / ГАИ Витебщины

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения машины с лосем в Оршанском районе, об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Витебщины.

Авария произошла 26 октября около 21:30 на 168-м километре автодороги М-8 Витебск — Гомель — граница Украины возле деревни Ставры.

«Водитель, управляя автомобилем Renault, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии 30-летний мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призвала водителей быть предельно внимательными на дороге, выбирать безопасную скорость и быть осторожными при проезде опасных отрезков.