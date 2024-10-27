В Челябинске курьеры мошенников получили реальные сроки

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор двум челябинцам, которых обвинили в шести преступлениях по статье за мошенничество. Как рассказали в областном главке, их соучастник обзванивал пожилых людей и под видом «родственника, попавшего в ДТП», другой участник группы убеждал возместить пострадавшей стороне ущерб, чтобы на «родственника» не завели уголовное дело.