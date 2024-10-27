Водитель погиб, намотавшись на дерево после ДТП в Приморье

Трагическое столкновение произошло на 42-м км трассы Раздольное — Хасан в Хасанском районе Приморья. По предварительным данным, автомобиль Toyota Camry с 38-летним водителем за рулём выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. После этого Camry слетела с трассы и врезалась в дерево, водитель скончался на месте.