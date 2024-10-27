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Водитель погиб, намотавшись на дерево после ДТП в Приморье

Его машина столкнулась с другой на встречке.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина за рулём Toyota Camry врезался во встречный автомобиль, слетел с трассы и погиб, столкнувшись с деревом, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

Трагическое столкновение произошло на 42-м км трассы Раздольное — Хасан в Хасанском районе Приморья. По предварительным данным, автомобиль Toyota Camry с 38-летним водителем за рулём выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. После этого Camry слетела с трассы и врезалась в дерево, водитель скончался на месте.

Бывший за рулём Land Cruiser 62-летний мужчина не получил серьёзных травм, при медицинском освидетельствовании не установили алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.