Axios: удар Израиля приостановил производство баллистических ракет в Иране

Несмотря на то, что Иран по-прежнему обладает большими запасами ракет, вынужденное сокращение производства не позволит пополнять запасы «Хезболлы» и йеменских хуситов. По словам одного из источников, при атаке были уничтожены четыре батареи ПВО С-300. Они были стратегическими объектами и защищали ядерные объекты Ирана, уточнил собеседник портала.