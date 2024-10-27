Axios: удар Израиля приостановил производство баллистических ракет в Иране

Уничтоженное оборудование ограничило Иран в возможности оперативно пополнять свой ракетный арсенал, поэтому Тегеран может отказаться от дальнейших ракетных ударов по территории Израиля, рассказали собеседники. По словам источников, израильские удары вывели из строя 12 «планетарных смесителей», которые Иран использует в производстве твердого топлива для ракет дальнего действия.
Уничтоженные объекты — «крайне сложное оборудование», которое Иран не может производить самостоятельно. Поэтому, отмечают источники, иранская сторона закупает такое оборудование у Китая. Восстановление объектов может занять около года.
Несмотря на то, что Иран по-прежнему обладает большими запасами ракет, вынужденное сокращение производства не позволит пополнять запасы «Хезболлы» и йеменских хуситов. По словам одного из источников, при атаке были уничтожены четыре батареи ПВО С-300. Они были стратегическими объектами и защищали ядерные объекты Ирана, уточнил собеседник портала.
В ночь на 26 октября израильская армия объявила об атаке на военные объекты в Иране. Целями были назвали заводы по производству ракет и средства противовоздушной обороны. По информации иранской стороны, атака была отражена, но привела «к ограниченному ущербу». Погибли двое военных. В связи с ударом Иран призвал созвать экстренное заседание Совбеза ООН.