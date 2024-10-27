В УГЗ Уфы сообщили о ликвидации утечки газа в девятиэтажке.

В Уфе накануне вечером в экстренные службы города поступила информация о том, что из-за повреждения креплений на стене девятиэтажного жилого дома по улице Академика Королёва, 10/1, произошел срыв наружного газопровода. Это привело к деформации трубы и утечке газа.
«Газовая служба оперативно ликвидировала утечку. Газоснабжение жилого дома отключено. Аварийно-восстановительные работы запланированы на сегодня. В результате инцидента никто не пострадал», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.