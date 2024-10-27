Мужчина погиб на пожаре в девятиэтажке в Шелехове из-за сигареты

Утром 27 октября в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в одной из квартир девятиэтажного дома в 10-м квартале Шелехова. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на верхнем этаже шёл густой чёрный дым. Самостоятельно из здания эвакуировались 10 человек. Ещё двоих спасли с помощью автолестницы.