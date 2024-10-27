Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб на пожаре в девятиэтажке в Шелехове из-за сигареты

На момент прибытия пожарных из окна квартиры на верхнем этаже шёл густой чёрный дым.

Источник: МЧС РФ

Утром 27 октября в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в одной из квартир девятиэтажного дома в 10-м квартале Шелехова. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на верхнем этаже шёл густой чёрный дым. Самостоятельно из здания эвакуировались 10 человек. Ещё двоих спасли с помощью автолестницы.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, было принято решение установить автолестницу к окну горящей квартиры, по которой спасатели проникли внутрь. Сотрудники звена газодымозащитной службы нашли в квартире 38-летнего мужчину без признаков жизни.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра, в ликвидации возгорания принимали участие 8 человек и 3 единицы техники. В качестве предварительной причины ЧП называют неосторожное обращение с огнём при курении.

пожары