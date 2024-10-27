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При пожаре в хозпостройке в Гомеле погиб мужчина, самовольно проникший в нее

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Гомеле погиб мужчина, самовольно проникший в хозпостройку. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе МЧС.

«Сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения по ул. Джураева поступило 26 октября в 17.28. На пожаре обнаружен погибший мужчина 1970 года рождения, неработающий, который самовольно проник в постройку», — рассказали в МЧС.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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