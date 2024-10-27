При пожаре в хозпостройке в Гомеле погиб мужчина, самовольно проникший в нее

«Сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения по ул. Джураева поступило 26 октября в 17.28. На пожаре обнаружен погибший мужчина 1970 года рождения, неработающий, который самовольно проник в постройку», — рассказали в МЧС.



Причины пожара и гибели устанавливаются.