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Кинокомпания, снявшая «Брата 2», подала в суд на липецкого бизнесмена из-за фляжки для алкоголя

Он продавал мерч с цитатой Данилы Багрова.

По данным SHOT, кинокомпания СТВ подала в суд на 36-летнего Дмитрия С. из Липецка. Гнев мэтров отечественного кино предприниматель навлёк на себя тем, что стал торговать на Wildberries фляжками для воды и алкоголя с гравировкой «Сила в правде».

В СТВ заявили, что это прямая цитата из фильма «Брат 2», все права на который принадлежат им, и потребовали с Дмитрия ₽100 тысяч.

Бизнесмен с кинокомпанией не согласен: считает, что фраза эта давно уже народная, а значит писать её можно, где угодно.

За кем правда, теперь разбирается липецкий суд.

Кинокомпания СТВ была основана в Санкт-Петербурге в 1992 году Алексеем Балабановым, Сергеем Сельяновым и Василием Григорьевым. СТВ выпустила более 160 фильмов, в том числе культовые «Брат», «Брат 2», «Сёстры», «Груз 200», «Блокпост», «Мама, не горюй», «Война», «Бумер», «Жмурки» и другие.

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