Кинокомпания, снявшая «Брата 2», подала в суд на липецкого бизнесмена из-за фляжки для алкоголя

По данным SHOT, кинокомпания СТВ подала в суд на 36-летнего Дмитрия С. из Липецка. Гнев мэтров отечественного кино предприниматель навлёк на себя тем, что стал торговать на Wildberries фляжками для воды и алкоголя с гравировкой «Сила в правде».