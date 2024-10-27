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Житель Красноярского края отправится под суд за хранение отцовского пороха

Полицейские изъяли у жителя Красноярского края четыре банки с порохом.

Источник: AP 2024

Полицейские изъяли у жителя Красноярского края четыре металлические банки с порохом общей массой 588 грамм. Об этом рассказали в МВД.

По данным полиции, порох хранил в своем гараже 49-летний мужчина из Абанского района. Он признал вину и рассказал, что банки с веществом остались от покойного отца. Абанец знал, что за незаконное хранение пороха правоохранители могут привлечь к уголовной ответственности, поэтому и решил скрыть его от сотрудников ОВД.

Однако спрятать необычные «закрутки» не получилось. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас житель Абанского района находится подпиской о невыезде и надлежащем поведении.