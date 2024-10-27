Житель Красноярского края отправится под суд за хранение отцовского пороха

По данным полиции, порох хранил в своем гараже 49-летний мужчина из Абанского района. Он признал вину и рассказал, что банки с веществом остались от покойного отца. Абанец знал, что за незаконное хранение пороха правоохранители могут привлечь к уголовной ответственности, поэтому и решил скрыть его от сотрудников ОВД.