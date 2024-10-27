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Семейная пара погибла в ДТП на глазах у дочери в Ленобласти

Машина съехала в кювет и перевернулась.

Источник: Комсомольская правда

Девятилетняя девочка из Подпорожья (Ленинградская область) осталась сиротой после ночного ДТП. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», авария произошла 26 октября. Ребенок вызвал полицию, нажав на кнопку экстренной связи, установленную в машине.

— Прибывшими по определившимся координатам сотрудниками полиции установлено, что около 1 часа ночи на трассе Лодейное Поле — Вытегра 36-летний Skoda Octavia водитель съехал в кювет. После этого машина опрокинулась. На месте погибли сам водитель и его 33-летняя жена, — сообщает источник в правоохранительных органах.

В аварии выжила только девятилетняя дочь. Девочку с тяжелыми травмами доставили в реанимацию детской больницы № 19 имени Раухфуса.

О погибшем водителе известно, что он — злостный нарушитель трижды лишался права управления авто за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования. Только в этом году он привлекался за нарушение ПДД 75 раз.