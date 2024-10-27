Семейная пара погибла в ДТП на глазах у дочери в Ленобласти

Девятилетняя девочка из Подпорожья (Ленинградская область) осталась сиротой после ночного ДТП. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», авария произошла 26 октября. Ребенок вызвал полицию, нажав на кнопку экстренной связи, установленную в машине.
— Прибывшими по определившимся координатам сотрудниками полиции установлено, что около 1 часа ночи на трассе Лодейное Поле — Вытегра 36-летний Skoda Octavia водитель съехал в кювет. После этого машина опрокинулась. На месте погибли сам водитель и его 33-летняя жена, — сообщает источник в правоохранительных органах.
В аварии выжила только девятилетняя дочь. Девочку с тяжелыми травмами доставили в реанимацию детской больницы № 19 имени Раухфуса.
О погибшем водителе известно, что он — злостный нарушитель трижды лишался права управления авто за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования. Только в этом году он привлекался за нарушение ПДД 75 раз.