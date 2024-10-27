Под Оршей водитель Renault погиб в жутком ДТП с лосем, выбежавшим на дорогу. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.
В сообщении говорится, что дорожно-транспортное происшествие случилось 26 октября примерно в 21.30 на 168 километре автодороги М-8 «Витебск-Гомель-граница Украины» около деревни Ставры.
Под данным ГАИ, водитель Renault сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. В результате ДТП 30-летений мужчина умер на месте происшествия от полученных травм.
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