Пожилой мужчина заблудился в лесу вблизи Старых Дорог, его нашли спасатели

«Сообщение о потерявшемся в лесном массиве пенсионере поступило 26 октября в 23.15. Для поисковых работ были задействованы три единицы техники и пять человек, из них две единицы техники и три работника МЧС», — рассказали в пресс-службе.



Работниками МЧС потерявшийся мужчина был обнаружен, медицинская помощь ему не потребовалась.