«Сообщение о потерявшемся в лесном массиве пенсионере поступило 26 октября в 23.15. Для поисковых работ были задействованы три единицы техники и пять человек, из них две единицы техники и три работника МЧС», — рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС потерявшийся мужчина был обнаружен, медицинская помощь ему не потребовалась.
Пожилой мужчина заблудился в лесу вблизи Старых Дорог, его нашли спасатели
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилого мужчину искали спасатели в лесном массиве вблизи Старых Дорог Минской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе МЧС.
«Сообщение о потерявшемся в лесном массиве пенсионере поступило 26 октября в 23.15. Для поисковых работ были задействованы три единицы техники и пять человек, из них две единицы техники и три работника МЧС», — рассказали в пресс-службе.