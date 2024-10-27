Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилой мужчина заблудился в лесу вблизи Старых Дорог, его нашли спасатели

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилого мужчину искали спасатели в лесном массиве вблизи Старых Дорог Минской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе МЧС.

Источник: unsplash.com

«Сообщение о потерявшемся в лесном массиве пенсионере поступило 26 октября в 23.15. Для поисковых работ были задействованы три единицы техники и пять человек, из них две единицы техники и три работника МЧС», — рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС потерявшийся мужчина был обнаружен, медицинская помощь ему не потребовалась.