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В Красноярском крае за последние сутки потушили 15 пожаров

В селе Ермаковское сгорел частный жилой дом.

Источник: МЧС РФ

В Красноярском крае за последние сутки потушили 15 пожаров, 10 из которых произошли по причине короткого замыкания. Об этом сегодня, 27 октября, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в селе Ермаковское сгорел частный жилой дом на площади 112 квадратных метров, а в Частоостровском Емельяновского района огонь уничтожил хозпостройки на площади 200 «квадратов». Информации о пострадавших нет.

Спасатели напоминают, что необходимо следить за состоянием проводки и не пользоваться поврежденными электроприборами.

Ранее мы писали, что жителю Абанского района грозит до восьми лет колонии за незаконное хранение пороха.

пожары