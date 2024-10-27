В Красноярском крае за последние сутки потушили 15 пожаров, 10 из которых произошли по причине короткого замыкания. Об этом сегодня, 27 октября, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, в селе Ермаковское сгорел частный жилой дом на площади 112 квадратных метров, а в Частоостровском Емельяновского района огонь уничтожил хозпостройки на площади 200 «квадратов». Информации о пострадавших нет.
Спасатели напоминают, что необходимо следить за состоянием проводки и не пользоваться поврежденными электроприборами.
Ранее мы писали, что жителю Абанского района грозит до восьми лет колонии за незаконное хранение пороха.