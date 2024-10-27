Сразу бросайте трубку: Сбербанк предупредил о новой тактике мошенников

Как отметили в Сбербанке, как только вы слышите в разговоре по телефону подобное словосочетание и понимаете, что на вас оказывается сильнейшее психологическое воздействие, нужно сразу же класть трубку и заносить номер, с которого был совершён звонок, в чёрный список. После этого можно перезвонить в банк по официальным контактам.