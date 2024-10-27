Сразу бросайте трубку: Сбербанк предупредил о новой тактике мошенников

Об этом всех россиян предупредил вице-президент Сбербанка по линии кибербезопасности Сергей Лебедь, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, главной отличительной особенностью нового подхода стало запугивание россиян с обозначением ключевого аспекта, а именно — полного запрета на контакты с любыми другими людьми. Теперь основная цель жуликов — добиться тотальной изоляции своей жертвы, отметили в крупнейшей банке России.
Для того, чтобы человек, попавший с цепкие лапы мошенников, побоялся ослушаться их указания и не стал рассказывать о своей проблеме третьим лицам, аферисты представляются сотрудниками силовых ведомств и под угрозой заведения уголовных дел и привлечения к ответственности, запрещают гражданам обращаться куда-либо.
Главным предлогом в рамках новой тактики выступает то, что жертва якобы должна помочь правоохранителям поймать преступников, которые пытаются осуществить свой противозаконный замысел, так что любые несанкционированные действия человека якобы могут разрушить весь чётко выстроенный сценарий действий.
Как рассказал Лебедь, злоумышленники настаивают на том, чтобы человек выполнил все их требования неукоснительно и в кротчайшие сроки без каких-либо вопросов и сопротивления. Всё, чего добиваются жулики — это отправки всех имеющихся денег в распоряжении человека на некий «безопасный счёт».
Как отметили в Сбербанке, как только вы слышите в разговоре по телефону подобное словосочетание и понимаете, что на вас оказывается сильнейшее психологическое воздействие, нужно сразу же класть трубку и заносить номер, с которого был совершён звонок, в чёрный список. После этого можно перезвонить в банк по официальным контактам.