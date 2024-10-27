На Камчатке на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа

Высокопатогенный грипп птиц — острая инфекционная болезнь, представляющая опасность для человека и животных. Заражение человека и домашних птиц происходит при тесном контакте с инфицированной или мертвой дикой или домашней птицей. В отдельных случаях возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. От заражения до первых признаков заболевания у человека может пройти от нескольких часов до 5 дней.