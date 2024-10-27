На Камчатке на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа

«На птицефабрике “Пионерское” зафиксирован в одном из птичников повышенный падеж. Выехали специалисты. Провели отбор проб. К сожалению, подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц. Принято решение об установлении зоны очага и угрожающей зоны, которая составит в радиусе 5 километров. Будут установлены зоны наблюдения, в рамках которых будут проводиться свои определенные мероприятия, связанные с предотвращением распространения вируса», — сказал Черныш.
Он добавил, что министерство сельского хозяйства края просит жителей при обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице или в личных хозяйствах незамедлительно сообщать об этом в государственную ветеринарную службу.
Высокопатогенный грипп птиц — острая инфекционная болезнь, представляющая опасность для человека и животных. Заражение человека и домашних птиц происходит при тесном контакте с инфицированной или мертвой дикой или домашней птицей. В отдельных случаях возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. От заражения до первых признаков заболевания у человека может пройти от нескольких часов до 5 дней.
Птицефабрика «Пионерское» — крупнейшее подобное предприятие в регионе. Работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур «Пионерского» составляет около 200 тысяч голов. А производство яиц составляет до 50 миллионов штук в год.