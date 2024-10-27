Гуфа и Айзу могут лишить родительских прав из-за скандала с наркотиками

Как стало известно SHOT, уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве проверит, как Айза и Гуф выполняют свои родительские права. У пары есть общий сын — 14-летний Сэм, который в основном живёт с мамой. Айза также воспитывает восьмилетнего Элвиса от предпринимателя Дмитрия Анохина.
На днях блогер выложила в свои соцсети видео, в котором устроила нарко-проверку кошелька сына. Айза облизывала кредитные карты и пыталась обнаружить следы от «порошка». Всяческие намёки на наркотики в комментах активно поддерживала, на коммент «Когда была бурная молодость» отвечает «Зато есть опыт» или на реплику «Госмамаконтроль» — «Могу возглавить организацию».
Теперь московский уполномоченный по правам детей проверит, как звёздные родители справляются со своими обязанностями.
Ранее SHOT писал, что на днях Гуф отказался платить за отдых в бане с девочками, после чего избил полицейского и отобрал у него телефон. На Долматова возбудили дело по статье «Грабеж с применением насилия», ему грозит до семи лет колонии.
На смартфонах у рэпера, судя по всему, пунктик: в ответ на вопросы нашего корреспондента он выбил телефон из его рук.