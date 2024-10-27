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Гуфа и Айзу могут лишить родительских прав из-за скандала с наркотиками

Детский омбудсмен обратил внимание на семью после того, как рэпер устроил скандал в бане после своей истории с порошком, а его бывшая Айза записала видео, на котором устроила нарко-проверку кошелька сына.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно SHOT, уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве проверит, как Айза и Гуф выполняют свои родительские права. У пары есть общий сын — 14-летний Сэм, который в основном живёт с мамой. Айза также воспитывает восьмилетнего Элвиса от предпринимателя Дмитрия Анохина.

На днях блогер выложила в свои соцсети видео, в котором устроила нарко-проверку кошелька сына. Айза облизывала кредитные карты и пыталась обнаружить следы от «порошка». Всяческие намёки на наркотики в комментах активно поддерживала, на коммент «Когда была бурная молодость» отвечает «Зато есть опыт» или на реплику «Госмамаконтроль» — «Могу возглавить организацию».

Теперь московский уполномоченный по правам детей проверит, как звёздные родители справляются со своими обязанностями.

Ранее SHOT писал, что на днях Гуф отказался платить за отдых в бане с девочками, после чего избил полицейского и отобрал у него телефон. На Долматова возбудили дело по статье «Грабеж с применением насилия», ему грозит до семи лет колонии.

На смартфонах у рэпера, судя по всему, пунктик: в ответ на вопросы нашего корреспондента он выбил телефон из его рук.