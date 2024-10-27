Семьи погибших при крушении Ми-2 в Кировской области получат компенсации

Ранее МЧС России сообщило о том, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки. По предварительным данным, на борту находились четыре человека, все они погибли. Как сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов, упавший Ми-2 — вертолет санавиации, на борту были пилот, врач и два фельдшера, пациентов не было.