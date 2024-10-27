Семьи погибших при крушении Ми-2 в Кировской области получат компенсации

Предварительно установлено, что вечером 26 октября у деревни Белеенки Даровского района Кировской области произошло крушение вертолета, совершавшего санитарный рейс. Пилот и медицинский персонал, находившиеся на борту, погибли.
«Трагедия унесла жизни четырех человек. Врач Александр Гыска, фельдшеры Сергей Широких и Татьяна Глызина возвращались с вызова из Даровского. За штурвалом Ми-2 был известный на вятской земле пилот Валентин Комлев. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — написал Соколов.
Он подчеркнул, что пилот и медики выполняли свой долг ради спасения жизни жительницы Вятской земли и отметил, что санавиация зачастую работает, невзирая на погодные условия и время.
«Кировская область окажет всю необходимую поддержку семьям погибших в это скорбное время, в том числе финансовую — все обязательства по организации похорон региональное правительство берет на себя, семьи получат выплаты в размере 1 миллиона рублей. Всех погибших представим к государственным наградам», — сообщил губернатор.
Он заявил, что в причинах авиакатастрофы предстоит разобраться экспертам Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.
«Пилот Валентин Комлев руководил предприятием “Вяткаавиа”, которому принадлежал Ми-2. Он считался одним из самых опытных пилотов в Кировской области. Валентин Григорьевич сыграл важную роль в становлении и развитии санитарной авиации в нашем регионе. Завтра проведем совещание о будущей бесперебойной работе “Вяткаавиа” и санитарной авиации в Кировской области», — сообщил Соколов.
Ранее МЧС России сообщило о том, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки. По предварительным данным, на борту находились четыре человека, все они погибли. Как сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов, упавший Ми-2 — вертолет санавиации, на борту были пилот, врач и два фельдшера, пациентов не было.
Росавиация сообщила, что разбившийся в Кировской области Ми-2 эксплуатировала компания «Вяткаавиа», имеющая сертификат эксплуатанта для выполнения авиаработ. Позже СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.