Напавшего на журналистов заместителя посла Британии в России госпитализировали в Москве

«У него диагностирован компрессионный стеноз чревного ствола. Сейчас он находится на обследовании у врачей», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что здоровью дипломата и его жизни ничего не угрожает.
Ранее Додд напал на российских журналистов в московском аэропорту Внуково. Журналисты пытались задать Додду вопросы, но дипломат, как утверждается, вырвал бейдж одного из представителей прессы, а также толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос. Дипломат приехал в Россию, чтобы проинспектировать работу посольства Великобритании в России после лишения аккредитации шести сотрудников диппредставительства, которых обвинили в шпионаже.
На произошедшее отреагировала и российская сторона. В частности, официальный представитель МИД России назвала нападение Додда на журналистов примером состояния властей Великобритании и ее общества. Кроме того, по ее мнению, поведение дипломата является наглядным примером отношения властей Соединенного Королевства к свободе слова.