Напавшего на журналистов заместителя посла Британии в России госпитализировали в Москве

Ранее Додд напал на российских журналистов в московском аэропорту Внуково. Журналисты пытались задать Додду вопросы, но дипломат, как утверждается, вырвал бейдж одного из представителей прессы, а также толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос. Дипломат приехал в Россию, чтобы проинспектировать работу посольства Великобритании в России после лишения аккредитации шести сотрудников диппредставительства, которых обвинили в шпионаже.