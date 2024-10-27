Погряз в долгах, хотя кредиты не брал: мужчина из Бурятии был в шоке, когда узнал, откуда взялся заем

Не совсем обычная история мошенничества произошла с 45-летним мужчиной из Джидинского района Бурятии. Сибиряк потерял свою банковскую карту и обратился в одно из отделений для восстановления. Какого было его удивления, когда мужчина узнал, что на него оформлен заем в 50 тысяч рублей.