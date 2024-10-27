Погряз в долгах, хотя кредиты не брал: мужчина из Бурятии был в шоке, когда узнал, откуда взялся заем

Не совсем обычная история мошенничества произошла с 45-летним мужчиной из Джидинского района Бурятии. Сибиряк потерял свою банковскую карту и обратился в одно из отделений для восстановления. Какого было его удивления, когда мужчина узнал, что на него оформлен заем в 50 тысяч рублей.
— Служба безопасности банка выяснила, что кредитные средства после оформления были переведены на банковский счет 17-летней жительницы района — дочери потерпевшего, — сообщили в ГУ МВД республики Бурятия.
Разговаривал ли отец с дочерью после этой новости неизвестно, но спустя некоторое время ему вновь позвонили из банка: «На вас оформлен еще один кредит!». Правда в этот раз сумма оказалась более внушительной 155 тысяч рублей.
— Выяснилось, что второй кредит был также оформлен дочерью гражданина. Мужчина обратился в полицию. В ходе проведения следственных мероприятий выяснилось, что девушка втайне от отца дважды воспользовалась его мобильным телефоном и, используя банковское приложение, оформила кредиты. Затем она удалила все сервисные сообщения, а денежные средства перевела на свой банковский счет, — поделились в ГУ МВД республики.
Оперативникам удалось узнать, что девушка потратила 206 тысяч рублей на новый дорогой телефон и покупки для младших сестер. При этом раньше девушка не была замечена в противоправных делах. Сейчас на нее заведено уголовное дело.